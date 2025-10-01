Орбан обозначил последствия возможного членства Украины в Евросоюзе

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Поведение Киева не соответствует статусу кандидата в члены ЕС.

Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) будет означать войну в Европе. Такую позицию представил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Никакого членства Украины в ЕС, потому что это в первую очередь будет означать, что конфликт придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», — привело слова Орбана издание Origo.

При этом венгерский премьер-министр отметил, что от него никто не требовал перестать закупать российскую нефть. Он подчеркнул, что альтернативы топливу из России на данный момент нет. К тому же он напомнил, что Венгрия — суверенная страна.

До этого, 25 сентября, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что поведение Киева не соответствует статусу кандидата в члены Евросоюза. Он пояснил, что Украина недостойна членства ЕС, поскольку в таком случае под угрозой оказывается энергетическая безопасность государств сообщества из-за подрыва газопровода «Северный поток».

В дальнейшем, 29 сентября, Орбан передавал, что Украина — не суверенное государство. Он отмечал, если страны Запада перестанут финансировать Украину, для страны «все будет кончено».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Франции Эммануэль Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

