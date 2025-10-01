Трамп: Путин считает США самой горячей страной в мире
Американский лидер вновь вспомнил саммит на Аляске.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на военной базе в Вирджинии заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы назвал США «самой горячей страной в мире». Трансляция велась на официальном YouTube-канале Минобороны.
«У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне. У нас была хорошая встреча на Аляске», — подчеркнул Трамп, обращаясь к военачальникам.
Дональд Трамп неоднократно говорил, что встреча с Путиным на Аляске 15 августа года была «хорошей» и «продуктивной». При этом он выразил разочарование тем, что Путин не завершил российско-украинский конфликт «за неделю», как ожидалось.
Также Трамп заявлял, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции и встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино. Помимо этого, Трамп показал фотографию с Путиным, сделанную во время саммита.
