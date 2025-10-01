У кого больше? Насколько важен заработок второй половинки для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Психологи уверены, что на позицию относительно денежного вопроса в отношениях влияет экономическая ситуация в стране.

Кто зарабатывает в паре больше — мужчина или женщина, для современных россиян уже не так важно. Об этом сообщило издание aif.ru, опираясь на исследование ВЦИОМ «Мужчина, женщина и деньги» и мнения экспертов.

По данным опроса, 65% женщин готовы строить отношения с мужчиной, доход которого ниже ее. Да и 61% опрошенных сильного пола не принципиально, кто приносит домой больше денег.

Однако интересно, что многие мужчины (54%) уверены: финансовая состоятельность делает их более привлекательными в глазах женщин. В то время как сами представительницы прекрасного пола заявили, что в потенциальном партнере их привлекает не «толстый кошелек», а личные качества.

Психолог Алексей Рощин уверен, что все дело в экономической ситуации. Чем стабильнее этот аспект в государстве, тем важнее для женщин чувства и психологическая совместимость, а значит, и больше пар в основу своего союза ставят любовь, общие интересы и ценности.

С тем, что сегодня девушки ищут не того, кто сможет их прокормить и одеть, а кто подарит нечто большее, согласна и психолог Анастасия Лысакова.

«Экономическая ситуация не позволяет женщинам быть домохозяйками, и именно она спровоцировала здоровый феминизм, когда женщина конкурирует с мужчиной в заработке. Сегодня женщины ищут прежде всего безопасность — эмоциональную и физическую», — заметила эксперт.

К тому же многие молодые пары в самом начале своего совместного пути уверены, что со временем ситуация изменится. Например потому, что девушка уже имеет стабильную работу, а молодой человек еще учится или только делает первые шаги в карьере.

Женщины же старше 45 лет уже, как правило, сами являются финансово стабильными, поэтому им, в большинстве своем, вторая половинка нужна для статуса и получения эмоций.

Однако культуролог Филипп Смирнов уверен, что молодые девушки согласны лишь встречаться с парнями, у которых заработной платы хватает только на его нужды. А вот строить семью с таким человеком они не будут, так как не чувствуют от партнера надежности.

Он также подчеркнул, что сегодня далеко не все девушки стремятся стать женой и мамой. Вместо этого они выбирают личный комфорт.

