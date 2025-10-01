Число отравившихся опасным веществом школьников в Екатеринбурге возросло до 20

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

До этого 11 пятиклассников поступили в больницу для обследования.

Число детей, которые отравились в лицее № 159 Ленинского района Екатеринбурга, выросло до 20 человек. Об этом стало известно из сообщения источника 5-tv.ru.

До этого поступала информация о 12 пострадавших после инцидента. В региональном минздраве передавали, что 11 пятиклассников поступили в больницу для обследования.

«Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено», — отмечалось в ведомстве.

К тому же так добавили, что показаний для госпитализации учащихся нет.

По предварительным данным, ученики могли отравиться спортивным питанием, после того как старшеклассник принес из дома банку с предтренировочным комплексом и случайно рассыпал порошок на уроке физкультуры. Уточнялось, что, вероятно, дети надышались опасным веществом.

Осмотр пострадавших провели врачи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

