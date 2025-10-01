Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Рябков заявил о проведении нового раунда переговоров России и США до конца осени

Айшат Татаева 20 0
Когда проведут новый раунд переговоров России и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Все подробности данной встречи обсуждаются.

Третий раунд переговоров между Россией и США по «раздражителям» должен состояться до конца осени, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«До конца осени он точно состоится», — заявил он корреспонденту ТАСС.

Все подробности данной встречи обсуждаются. Рябков подчеркнул, что Россия настойчиво ставит перед Соединенными Штатами вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Ранее, 27 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что третий раунд переговоров пройдет этой осенью. Дипломат подчеркнул, что  в ходе консультаций планируется обсудить визовые вопросы, деятельность дипломатических представительств и вопросы, связанные с формами собственности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 