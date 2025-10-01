ИИ для учителей и школьников хотят создать в России

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

На Всероссийском форуме классных руководителей обсудили, как педагоги должны воспитывать настоящих патриотов.

Отечественную систему искусственного интеллекта, которая бы помогала учителям и школьникам, планируют создать в России. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов сегодня заявил на Всероссийском форуме классных руководителей. При этом он отметил, что ни одна нейросеть не может заменить живого общения с педагогом. Это даже отражено в стратегии развития образования.

В рамках мероприятия сегодня говорят и о том, как воспитать настоящих патриотов. Сергей Кириенко подчеркнул, что учителя своим примером показывают детям, что значит быть достойным человеком.

«Воспитание передается только от человека к человеку, передается, ну если хотите, таким методом заражения, потому что для того, чтобы передать веру, надо верить. Для того, чтобы передать мечту, надо мечтать. Для того, чтобы передать любовь к своей стране и чувство патриотизма — надо по-настоящему любить. И вы это действительно делаете, всем сердцем, всей душой. И это точно, вот такие искренние чувства и такие настоящие убеждения, они точно передаются вашим воспитанникам. Спасибо вам за это огромное», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

