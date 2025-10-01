Более ста тон чая популярных марок не прошли проверку Роспотребнадзора
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мамонтов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Продукцию выпускают крупнейшие отечественные производители.
В чае из российских магазинов нашли опасные пестициды. Масштабную проверку организовал Роспотребнадзор. И более ста тонн чая ее не прошли.
Пестициды обнаружены в чае известных марок: «Tess», «Greenfield», «Беседа», «Золотая чаша» и других. Их выпускают семь крупнейших отечественных компаний.
По данным экспертов, некоторые из найденных в чае вредных веществ даже не зарегистрированы в России. Данные этой проверки уже направили в Минсельхоз и прокуратуру.
Ранее 5-tv.ru писал, для кого употребление чая может быть опасно.
Современные исследования выявляют большое количество групп риска, которым необходимо ограничить или вообще исключить потребление всех видов чая. К тем, кому нужно отказаться от напитка, относятся находящиеся в положении женщины, так как кофеин из чая проникает через плаценту и может влиять на сердечный ритм и дыхательную систему плода.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.