Притворитесь серым камнем: как защитить себя от токсичных людей

Просто перестать общаться с ними не всегда возможно.

Чтоб защитить себя от токсичных людей, нужно научиться устанавливать личные границы. Об этих и других советах в общении пишет Life.ru.

Если вы хоть раз сталкивались с человеком, после общения с которым остается чувство опустошения и усталости, но избежать такого контакта невозможно, то нужно помнить несколько важных правил.

Метод железобетонных границ

Охраняйте свои границы, словно это сокровище. Токсичные люди очень любят нарушать личное пространство других своими непрошеными советами и требуют от вас немедленно отреагировать на их проблемы. Здесь зачастую важно научиться говорить лишь одно слово: «Нет». Без всяких объяснений.

Если подруга решит позвонить вам в полночь с очередными жалобами на жизнь, то можно коротко ответить: «Уже поздно, и я хочу спать». Если на работе на вас пытаются «спихнуть» чужую работу под предлогом вашей доброты и бескорыстности, то здесь тоже нужно ответить кратко: «У меня свои задачи, не могу помочь».

Важно помнить, что вежливость — это не готовность раствориться в проблемах других людей, вы не обязаны этого делать. Токсичным людям необходима ваша энергия, время и внимание, а вы имеете полное право сохранить их для себя.

Техника серого камня

Больше всего токсичные люди ненавидят равнодушие. Они питаются чужими эмоциями, словно вампиры. При этом неважно, будут ли ваши эмоции позитивными или негативными.

По этой причине самый эффективный способ защиты — стать абсолютно безэмоциональным, как камень. Кивайте в ответ, говорите нейтральное «Понятно», без каких-либо советов, сочувствия или возмущения. С вами будет настолько скучно, что человек пойдет искать другую «жертву».

Временные рамки

Старайтесь строго ограничивать время контакта с неприятным человеком. Например, с этим коллегой, вы общаетесь только по делу и не дольше 15 минут. Или встречаетесь с подругой, но предупреждаете, что через час у вас другая встреча. Чем меньше времени токсичный человек проводит в вашей компании, тем меньше вреда он причинит. Время — это ваш самый ценный ресурс.

Перекладывание ответственности

Больше всего токсичные люди обожают перекладывать свои проблемы на других людей. Они смогут заставить вас чувствовать себя виноватым, даже если вы ни при чем. Например, в случае, если вы решили ему в чем-то отказать.

Каждый человек должен брать ответственность только за свои действия и решения, а не за чужие. Если друг просит совет, дайте его, если хотите. Но тогда четко обозначьте: окончательное решение принимает только он сам и осознает все последствия.

Можно задать волшебный вопрос: «И как ты собираешься решать свою проблему?». Дело в том, что токсичные люди не хотят решать проблемы, они хотят лишь жаловаться и обвинять других во всем. Когда вы возвращаете им ответственность, то все теряет смысл.

Эмоциональная дистанция

Это самый сложный, но очень действенный способ. Энергетические вампиры люди живут эмоциями и желают вовлекать других в эту пучину негатива, скандала и драм, используя манипуляции. Ваша задача — оставаться всегда холодным наблюдателем. Представьте, что между вами и тем человеком стоит прозрачная стена. Вы можете его видеть и слышать, но вы абсолютно спокойны. Он пытается задеть вас, а вы остаетесь невозмутимым.

Важно помнить: поведение токсичного человека — это не про вас, это про его внутренние проблемы и неумение справиться со своими эмоциями. Зачем вам принимать близко к сердцу слова тех, кто сам не в ладах с реальностью? После такого общения лучше всего разгрузить психику прогулкой, любимым хобби или общением с приятными людьми.

