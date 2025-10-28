Месяц Огненной Свиньи: китайский гороскоп на ноябрь 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

На что стоит обратить внимание в этот период?

Первый месяц зимы по китайскому календарю вступает в открытое сражение с энергиями года. Для выбора дат может быть непрост.

Месяц огненной свиньи (с 7 ноября по 7 декабря) это хорошее время для формирования планов, рождения новых креативных идей. Одна из сильнейших черт людей, которые родились под этим знаком — талант вдохновлять, мотивировать. Высокий уровень интеллекта, интуиции. Невероятная сила находить подход к любому человеку, общаться, заручаться поддержкой покровителей. К тому же, энергия этого знака способствует рывку вверх, навстречу мечте. Такой же характер и у этого месяца. Энергичный, располагающий к путешествиям и перемещениям.

Гексаграмма месяца — 16

Стратегия сдерживания энтузиазма. Не стоит перегибать палку в стремлении к свободе действий — умеренность и здравый смысл станут вашими лучшими помощниками. В месяц свиньи хорошо намечать плановые медицинские процедуры тем, кто родился в декабре. Операции пройдут успешно, восстановление будет быстрым.

Те, кто родился в день огня Ян или огня Инь, металла Ян и металла Инь, почувствуют дополнительную помощь и поддержку — не стесняйтесь обращаться за помощью и не мешкайте перед тем, как ее оказать. Это месяц Благородного — отличное время для взаимопомощи.

Лучшие и худшие даты ноября

Даты хорошие (помогут в начале важных дел): 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 21, 23*, 24, 29, 30

Даты плохие (не подходят для начала проектов): 2, 8, 13, 14, 20, 25, 26

Дни болезней: 6, 9, 13, 25, 29

Слабая энергия: 6 ноября. В этот день меняется сезон с осени на зиму по китайскому календарю.

Потрясающе красивое Суперлуние: 5 ноября. Луна будет выглядеть особенно большой и яркой. Лучшее время для того, чтобы поизучать поверхность спутника в домашние телескопы.

Время мечтателей: 14–21 ноября. В этот период ожидается красивый звездопад, будет пиковая активность метеорного потока Леониды.

Уран напротив Солнца: с 21 ноября. С этого числа Уран будет особенно ярко подмигивать с ночного неба.

Ретроградный Меркурий (техника может давать сбои, появляются пустые мысли, иллюзии, неверные трактовки): 9–29 ноября.

Меркурий будет виден в предрассветном небе в восточной части небесного купола вокруг 25 ноября.

Здоровье

По трактату Желтого императора, чем лучше человек подстроится под ритмы природы, тем дольше и качественнее будет его жизнь. Особенно внимательно следует относиться к диете и распорядку дня.

Сезон водной стихии — Зима — отличное время последить за здоровьем почек, суставов и костей. Для этого лучше всего добавить в свое меню грецкие орехи, креветки, кедровые орешки (пища небожителей), говяжий костный мозг, кунжут, просо, морскую капусту, ячмень, свинину, баранину, сало, рыбу, куриные яйца, картофель, свеклу, морковь, репу и редьку, чеснок, лук-порей, фасоль, бобы и чечевицу, яблоки, мандарины, апельсины, лимоны, киви, фундук, семечки подсолнечника, имбирь, корицу, мед, сушеные грибы, хрен, перец черный белый и красный. Пряные чаи со специями, а также зеленый и черный чай.

Ложиться спать лучше всего как можно раньше, а просыпаться как можно позже. Физическую активность лучше снизить, или переключиться с беспощадных потогонных упражнений на мягкие растяжки и дыхательные практики. Зимой очень важно следить за водным балансом и беречь энергию.

Фэншуй

Пространство может поддержать ваши планы или наоборот внести в них негативные коррективы. Самыми активными зонами лучше всего сделать Восток, ЮВ, юго-запад. Здесь находятся самые лучшие звезды.

В тишине лучше держать северо-восток, где оказывается двойная негативная энергия. И если у вас в этом секторе дома находится входная дверь, ноябрь может испытать вас на прочность. К нейтральным относятся север, запад, северо-запад и юг.