Дебаты за обедом: как справиться с главными ошибками в общении с родителями

Рекомендуется признать, что у каждого свой путь, найдя способ комфортно сосуществовать.

Роли родителей и детей могут меняться с возрастом, после чего поколения перестают понимать друг друга. Подробнее о способах того, как выйти из конфликтов с родителями без потерь, написало издание Life.ru.

Споры ведут в никуда

В источнике пояснили, что пожилые люди часто принимают ту информацию, которая вписывается в их картину мира, как единственно верную, поэтому их сложно переубедить. Активная аргументация собственной правоты лишь усугубит положение, и родные сильнее будут стоять на своем. Такая ситуация в психологии называется эффектом бумеранга, поэтому попытка изменить мнение родственника приводит к обратному результату.

В очередных дебатах за обеденным столом необходимо выслушать родителей. С ними не нужно спорить или соглашаться, а важно лишь слушать. Пожилые люди нуждаются в том, чтобы чувствовать значимость своего мнения, даже если оно совсем не совпадает с тем, что у собеседника. Надо научиться переводить разговор на нейтральные темы, использовать фразу: «Понимаю твою точку зрения».

Изменений не будет

Стоит учитывать, что люди старшего поколения росли в другую эпоху, поэтому у них сформировался определенный образ жизни. В парадигме мира пожилых людей не было интернета, консервы закатывались на зиму, а вещи чинились вместо того, чтобы сразу их менять на новые. Попытки исправить человека останутся безуспешными, поэтому лучше сосредоточиться на собственных переменах.

Необходимо научиться мягко переводить тему, стараться сгладить углы в общении. Однако принятие не значит согласие во всем. Рекомендуется признать тот факт, что у каждого свой путь, и не исправлять родителей, найдя способ комфортно сосуществовать.

Важен язык действий

Любовь для старшего поколения измеряется не словами, написанными в мессенджере, а конкретными поступками. Для пожилых людей помощь в бытовых делах — ремонт крана, покупка продуктов, общение за чашкой чая — важнее звонка по утрам. Они росли в культуре, где заботу показывали действиями.

Совместный просмотр сериала в течение часа для старшего поколения значит больше, чем периодические голосовые сообщения, отправленные детьми. Безусловно, такой подход отнимает время, однако именно такого языка любви ждут родные. Регулярные визиты к родственникам с личным присутствием помогут наладить контакт.

Границы без чувства вины

Наиболее болезненная тема в отношениях с пожилыми родителями — чувство долга. Проблема заключается в искренних мыслях старшего поколения о том, что забота о детях была инвестицией в будущее, своеобразной страховкой в старости. Однако взрослые наследники не обязаны жертвовать жизнью, карьерой и личным счастьем, чтобы соответствовать всем ожиданиям.

В связи с этим личные границы становятся необходимым условием здоровых отношений. Важно научиться говорить «нет» спокойно и уверенно, не стоит оправдываться и извиняться. При этом чувство вины может периодически возникать, но не нужно позволять ему управлять решениями, поскольку выросшие дети имеют право на свою жизнь.

Общие интересы без семейных драм

Общение с родителями не должно проходить однообразно, чтобы не возникало чувства о проведенном впустую времени. Нужно находить то, что интересно всем участникам диалога.

Общие занятия помогут создать новый контекст для отношений, где все взаимодействуют друг с другом и разделяют интересы. Такой подход снимет напряжение и даст темы для разговоров, которые не граничат с претензиями и обидами. К тому же совместная деятельность усилит выделение окситоцина — гормона привязанности — и вернет тепло в общение без особых усилий.

Несмотря на все перечисленные советы, отношения с пожилыми родителями никогда не будут идеальными, поскольку у поколений разные жизненный опыт и видение мира. Но стать мягче, начать принимать друг друга такими, какие есть, возможно.

