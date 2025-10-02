Штиль или буря? Прогноз геомагнитной активности на 2 октября

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ночь с 30 сентября на 1 октября атмосфера Земли была очень сильно взволнована.

Прогноз магнитных бурь на 2 октября обещает умеренный уровень активности. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно полученным данным, 2 октября ожидается «зеленый» уровень геомагнитной активности, который специалисты оценили в три — три с половиной балла.

Однако есть вероятность, что реальность пойдет по другому сценарию, так как ситуация может полностью измениться всего за пару часов. Что и произошло в ночь с 30 сентября на 1 октября, когда на нашу планету обрушилась неожиданная пятибалльная магнитная буря.

На то, что обстановка в геомагнитном поле Земли 2 октября может оказаться возбужденной, эксперты дают 40%. В 36% оценивается возможность полноценной магнитной бури. На то, что в атмосфере будет полный штиль, выделено всего 24%.

Согласно текущим данным, индекс геомагнитной возмущенности равен Ap = 5. Этот показатель говорит о слабых волнениях.

Уровень солнечного радиоизлучения на волне 10,7 сантиметра остановился на значении F10.7 = 117. При таких данных активность умеренная.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.