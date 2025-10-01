Нанес многочисленные ранения: в Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом

В Саратове мужчина напал на двух студентов с ножом

Пострадавшим по 19 лет.

В Саратове возбуждено уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух студентов. Пострадавших госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, инцидент произошел 27 сентября: двое 19-летних студентов одного из городских вузов получили ножевые ранения после конфликта с 22-летним мужчиной на улице. Следователи возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. На данный момент выясняются причины конфликта и мотивы нападения.

Также ранее сообщалось, что в Архангельске 29 сентября произошел другой инцидент с применением ножа, в котором был обвинен 18-летний отчисленный студент местного техникума. Молодой человек незаконно проник в учебное заведение и напал на своих бывших преподавателей — социального педагога и куратора группы, а также попытался напасть на двух студентов.

Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений и по мотивам мести.

