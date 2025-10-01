Повторил за Венгрией: Макрон может помешать вступлению Украины в Евросоюз

Фото: Ludovic Marin/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Виктор Орбан может заручиться поддержкой из неожиданных кругов.

Президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его попытках заблокировать вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

По данным издания, сопротивление вызывает инициатива главы Европейского совета Антониу Кошты изменить правила голосования при принятии решений о расширении ЕС. Он предложил, чтобы решение принималось квалифицированным большинством, а не единогласно, как на данный момент

Однако ряд стран, включая Францию, Нидерланды, Грецию и, вероятно, Данию, выступают против такой реформы, опасаясь потери возможности блокировать спорные заявки на членство.

Источники отмечают, что это открывает Орбану «множество возможностей» для маневра. В качестве примеров приводятся: позиция Греции по Турции, разногласия Болгарии с Северной Македонией и возможность Хорватии заблокировать переговоры о вступлении Сербии.

Один из высокопоставленных представителей ЕС предупредил, что отказ от принципа единогласия «чреват чрезмерной политизацией процесса».

Венгрия давно заявляет о своем несогласии с быстрым вступлением Украины в Евросоюз. Теперь же у Орбана может появиться дополнительная поддержка из стран, традиционно выступающих за сохранение права вето в вопросах расширения ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.