Релакс и борьба с целлюлитом: в России создали робота-массажиста на базе ИИ

В России создали робота для массажа, работающего на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили в беседе с РИА Новости представители компании-производителя медицинского и косметологического оборудования.

По информации разработчиков, устройство представляет собой массажный стол с роботизированной рукой, оснащенной массажной насадкой. Перед началом сеанса встроенные камеры сканируют тело клиента и создают его трехмерную карту. Система на основе ИИ анализирует данные, рассчитывает оптимальные траектории движений и управляет роботом в процессе процедуры.

Пользователю выдается пульт управления, с помощью которого можно регулировать интенсивность воздействия роллера, а также при необходимости остановить или продолжить сеанс.

На текущий момент робот выполняет три программы: коррекция контуров тела и борьба с целлюлитом, активация лимфотока и глубокая релаксация, причем они рассчитаны на ноги и спину.

В компании отметили, что робот способен проводить более 360 сеансов в месяц, что примерно в четыре раза превышает среднюю производительность человека-массажиста. Новая разработка призвана увеличить эффективность работы салонов и клиник и расширить возможности автоматизации процедур.

