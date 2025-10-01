Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ.
Писатель Дмитрий Быков* заочно приговорен к семи годам колонии. Также ему запретили администрировать сайты на протяжении четырех лет. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Писатель обвиняется в публичной дискредитации армии России и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Писатель не представил в уполномоченный орган информацию, которая требуется по законодательству.
Ранее Быков разместил на площадке видеохостинга запись с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Дмитрий Быков проживает за пределами РФ, был объявлен в розыск в июле 2025 года. В конце апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении писателя.
В сентябре Быкова внесли в список террористов и экстремистов. Такое решение Росфинмониторинг принял вскоре после того, как писатель был заочно арестован российским судом.
* — иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.