Электричество в Калифорнии стало таким же дорогим, как в ЕС
Фото: www.globallookpress.com/Zeng Hui
Эксперты связывают рост цен с большим количеством дата-центров
Уровень цен на электроэнергию в Калифорнии достиг аналогичного показателя в ЕС, пишет EADaily. По мнению экспертов, причина — в климатических катаклизмах и росте потребления из-за обилия дата-центров.
Издание цитирует репортера агентства Bloomberg Стефена Стапжинского: согласно проведенному анализу, центры обработки данных с искусственным интеллектом приводят к резкому росту счетов за электроэнергию в США.
Цены на энергоснабжение на некоторых рынках выросли более чем вдвое по сравнению с 2020 годом. Например, в июле 2025 домашние хозяйства США платили $175 за МВт-ч, а промышленные предприятия — до $93 за МВт-ч. Эти цены выше среднего показателя в Европе.
В Калифорнии резкий рост цен произошел в течение последних четырех лет. По оценкам экспертов, на это повлияли как крупные пожары, заставившие инвестировать больше денег в энергосистему штата, так и работа дата-центров. Как пишут авторы статьи, предприятия по обработке данных с ИИ в Калифорнии «растут как грибы после дождя» — на сегодняшний день их число составляет 319.
Сервис Datacentermap фиксирует, что штат занимает третье место по количеству центров обработки данных в стране.
