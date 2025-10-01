Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев скончался в больнице после атаки ВСУ
Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA
Врачи до последнего боролись за его жизнь.
После полученных ранений в следствие атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев ушел из жизни в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Один из первых сторонников „Единой России“ в области, который был нашим верным товарищем и соратником. Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки», — отметил он в послании.
В сообщении также уточнялось, что врачи старались спасти жизнь Леонтьева, однако сделать этого удалось из-за сильных травм.
Сальдо выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Павловича. Он отметил, что светлая память о Леонтьеве останется в истории региона.
