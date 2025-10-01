Дорогостоящая ошибка: как правильно подготовить дачу к зиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Необходимо позаботиться обо всех инженерных системах в загородном доме и на участке.

Подготавливая осенью дачу к зиме, мы минимизируем возможные риски непредвиденных ситуаций. Об этом изданию Lenta.ru рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам эксперта, несколько часов, потраченные на подготовку загородного участка и дома к зиме, помогут предотвратить множество неприятных ситуаций, а значит, сэкономят время, силы и финансы.

В первую очередь необходимо позаботиться об инженерных системах. Отключить электричество везде, кроме охранной системы, и перекрыть воду.

«Самая распространенная и дорогостоящая ошибка — оставить воду в трубах и радиаторах. Всего одна морозная ночь может привести к разрыву труб и затоплению дома», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что от воды нужно избавиться также и в бачке унитаза, и сифоне раковины. Продуть трубы сжатым воздухом и для надежности заполнить их специальной жидкостью-антифризом, предназначенной для отопительных систем.

Чаплин советовал также проверить кровлю, доски на террасах и верандах. Поврежденные и гнилые части лучше поменять осенью, чтобы они не привели к еще большим разрушениям позже. Важно очистить водостоки от листвы, иначе они могут обрушиться под тяжестью снега. Не забудьте закрыть вентиляционные отверстия в цокольных этажах и чердаках. Это позволит сохранить тепло.

Деревья и кустарники эксперт посоветовал обвязать лапником или специальной сеткой. Тогда зимой им не смогут навредить грызуны. А все садовые инструменты лучше убрать в защищенное от снега и влаги помещение.

