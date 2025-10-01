Держатся тени: почему дети Киркорова не рвутся в шоу-бизнес

Дети Киркорова не хотят связывать свою жизнь с шоу-бизнесом

Медийность уже следует за наследниками артиста по пятам.

На премьере фильма «Кровикс» поп-король Филипп Киркоров откровенно рассказал о своем отношении к будущему детей в шоу-бизнесе. По словам артиста, его наследники категорично не хотят повторять путь отца и связывать жизнь с публичностью.

«Они сами этого не хотят, слава тебе господи», — признался певец, подчеркнув, что дети прекрасно понимают все «прелести» звездной жизни — потерю свободы и постоянное внимание со стороны публики и СМИ.

Киркоров гордится скромностью своих детей.

«Они у меня достаточно скромные ребята и стараются в тени держаться, никуда не ходят», — заявил артист.

Такая позиция, по его словам, продиктована желанием иметь собственный путь и судьбу, а не быть заложниками славы.

Тем не менее, все понимают, что медийность уже следует за ребятами по пятам — это неизбежно, если твой отец — Филипп «Зашел-Не-Ту-Дверь» Киркоров.

