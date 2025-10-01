ФСБ и СК предотвратили террористические действия с участием несовершеннолетних

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Дети попали под негативное воздействие извне — в приложениях для обмена сообщениями.

Массовое задержание подростков прошло в Челябинской, Оренбургской и Брянской областях, а также в Республике Башкортостан. Большинству из них предъявлены обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участию в деятельности организации, признанной террористической в России. Об этом стало известно из сообщения официального представителя Следственного комитета (СК) России Светланы Петренко.

В сообщении ведомства уточнялось, что дети оказались под сторонним негативным влиянием. Они пользовались приложениями для обмена сообщениями.

Отмечалось, что задержана 14-летняя жительница Республики Башкортостан, которая вела переписку с пользователями для пропаганды террористической организации и распространяла материалы, которые связаны с планированием массовых убийств в образовательных учреждениях города Благовещенска.

Также известно, что 12-летний подросток принимал участие в деятельности международного террористического движения в Оренбургской области. Он намеревался уничтожать имущество и размещать неонацистские граффити.

При этом в Брянской области несовершеннолетний администратор Telegram-канала опубликовал видео, которое пропагандирует деятельность запрещенной террористической организации.

Трое подростков из Челябинской области попробовали поджечь релейный шкаф на железной дороге. Однако следственные органы вовремя предотвратили их действия.

Так, большинству несовершеннолетних предъявлены обвинения в совершении преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», частью 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая признана террористической в соответствии с законодательством Российской Федерации» и частью 1 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

Против задержанных в настоящее время избрали меру пресечения, которая изолирует их от общества. Расследование продолжается.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Мордовии задержали совершавшего поджоги на железных дорогах юношу.

