В Калифорнии полиция не смогла оштрафовать беспилотное такси за нарушение ПДД

The Guardian: в США полицейские не обнаружили водителя в нарушающем автомобиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

В бланках не предусмотрена графа «робот» для обозначения нарушителя.

Необычный инцидент произошел в штате Калифорния. Полицейский остановил автомобиль за неправильный разворот и обнаружил, что за рулем никого нет — это оказалось беспилотное такси. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на социальные сети правоохранительных органов.

В ходе остановки сотрудники полиции не смогли оформить штраф — в бланках не предусмотрена графа «робот» для обозначения нарушителя.

«Поскольку за рулем не было человека, штраф выписан быть не мог (в наших бланках для выписывания штрафов нет поля для указания „робота“)», — говорится в сообщении.

Представители перевозчика были уведомлены о случившемся и заявили, что проанализируют ситуацию. Они подчеркнули, что опыт будет использован для повышения безопасности дорожного движения.

В прошлом году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который позволит полицейским выписывать «уведомления о несоблюдении» компаниям, если их беспилотные автомобили нарушают правила. Закон вступит в силу в июле 2026 года и также требует от компаний установить телефонную линию экстренной связи для служб экстренного реагирования.

Законопроект был представлен членом законодательного собрания Филом Тингом на фоне нескольких инцидентов в Сан-Франциско, когда беспилотные автомобили блокировали движение, сбивали пешеходов, мешали работе пожарных машин и въезжали на места преступлений. Согласно документу, службы экстренного реагирования смогут потребовать от компании убрать беспилотные автомобили с территории, и компания будет обязана выполнить это требование в течение двух минут.

