Потерялась? Ищем новую: как пережить кризис идентичности без депрессии

Этот непростой этап в жизни — тоже рост личности, хоть и болезненный.

Кризис идентичности — тоже рост, хоть и болезненный. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Светлана Комарова.

«Растерялась ваша старая идентичность. Начинаем активно искать новую и понимать, что мы теперь новые на самом деле. Это рост, это значимые событие, это как будто бы инициация во что-то другое, чем мы никогда не были», — отметила эксперт.

По ее словам, с данной психологической проблемой сталкиваются около 65% всех людей. Но стоит учесть, что процесс поиска нового «Я» не быстрый, болезненный, часто сопровождается снижением уровня самооценки, а иногда способен перерасти в депрессию.

Протекает данный кризис от шести месяцев до двух лет. Все зависит от конкретного человека и от того, как он проходит все стадии этого явления, отметила Комарова.

Первым во время кризиса идентичности человека «накрывает» растерянность, пояснила психолог. Так в этот момент вы понимаете, что не можете больше причислять себя к той социальной группе, с которой до этого у вас ассоциировалась собственная личность. Были директором в компании, вышли на пенсию и не понимаете, кто вы. Считали себя в первую очередь матерью маленьких детей. Но вот они выросли, разъехались, и идентифицировать себя исключительно как родителя уже не получается.

Вторым этапом специалист называет поиск нового «Я».

«Поиск будет легче, если понять и запомнить, что идентичность неизбежно связана с принадлежностью. То есть, если раньше ты принадлежала к корпусу директоров, если ты раньше принадлежала к категории женщин-матерей. То теперь где то большее „мы“, к которому ты теперь принадлежишь? То есть где те такие же, как я, соединившись с которыми, я могу сказать про себя: „Я вот то же, что и они?“. Мы — существа социальные, идентичность свою мы так или иначе калибруем у тех людей, которые принимают и узнают нас как своих», — уточнила Комарова.

Третьим этапом идет промежуточная интеграция, когда новые представления о себе, жизни и социальных нормах человек «примеряет на себя, как платье»: подойдет или нет. Затем следует переоценка. На этой стадии происходит отбор подходящих для вас элементов, которые допускаются в новую жизнь, добавила эксперт.

А после наступает долгожданное принятие нового «Я».

«Чем больше вы будете цепляться за старую идентичность и чем больше вы будете пытаться ассоциировать себя с тем, чем вы уже не являетесь, тем выше риски того, что период поиска новой идентичности затянется. И он может стать бесконечно долгим, привести к депрессивному эпизоду, и в этом можно зависнуть надолго», — предупредила психолог.

Комарова уточнила, что главное во время кризиса идентичности — это пересмотреть то старое, чем вы уже не являетесь, отказаться, возможно, оплакать и двигаться дальше.

