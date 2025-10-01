Фото, видео: www.globallookpress.com/Antonio Sempere; 5-tv.ru

Судно было взято на абордаж французским десантом еще в конце прошлой недели, связи с экипажем нет.

Перехват нефтяного танкера Boracay, шедшего из Приморска в Индию может стать поворотным событием для свободы судоходства. Судно было взято на абордаж французским десантом еще в конце прошлой недели, при этом до сих пор с его экипажем нет связи.

Европейские СМИ судорожно пытаются связать инцидент с нашествием загадочных беспилотников по всему континенту, но эксперты отмечают, что истинная причина, судя по всему, гораздо прозаичней. Как борьба за морскую торговлю стремительно превращается в пиратство со стороны стран НАТО — разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Судно Boracay уже несколько дней находится у берегов Франции. Оно задержано, но французы все же заставили экипаж бросить якорь за пределами территориальных вод. Это хорошо видно на карте.

«В связи с предполагаемым правонарушением, совершенным судном Boracay, в соответствующую прокуратуру Бреста было направлено заявление. Ведется расследование», — говорится в заявлении ВМС Франции.

Столь обтекаемая формулировка здесь только потому, что предъявить судну и экипажу особо и нечего. Да, Париж и Лондон считают, что танкер входит в состав так называемого теневого флота России и находится под санкциями. Но в территориальные воды он не заходил, а в международных водах западные санкции ничего не значат.

«Что такое эти санкции? Ну, по сути, санкции — это обыкновенный бандитизм. Потому что это все равно, что один сосед запрещает мне ходить в гости к другому соседу. А с какой стати? Кто ему давал такое право?» — отметил вице-президент Российской академии транспорта Владимир Рудометкин.

Задержание любого судна под предлогом национальных санкций — обыкновенное пиратство по международным законам. Именно поэтому официальная версия — то ли проверка документов, то ли непорядок с национальной принадлежностью — единственный способ задержать танкер. Кстати, точную причину остановки судна Франция так и не назвала.

«Это очень подозрительная история. К тому же Франция так и не объяснила суть своих претензий к танкеру. Возможно, Париж пытается показать Трампу, мол, мы тоже боремся с русской нефтью», — сказал политолог, подполковник США в отставке Эрл Расмуссен.

В версию, что именно с таких танкеров запускают беспилотники, мешающие работе европейских аэропортов, не верят даже на Украине, которая и запустила подобный слух. К тому же, танкер, как и любое гражданское судно, прекрасно виден на всех морских радарах.

Подобная история, причем с тем же самым танкером, уже происходила в апреле. Тогда он носил имя Kiwala и был задержан Эстонией. Вопросы у прибалтийской страны, якобы, тоже вызывала национальная принадлежность судна.

«У судна не было государственного флага. Эстония задержала судно для проверки», — заявлял подполковник США в отставке Вейко Коммусаар.

Судя по тому, что судно продолжает ходить по морям, документы были в полном порядке. Но цель вовсе не в бумагах. Западу очень хочется по сути, заблокировать Балтийское море для российского судоходства. Любым способом.

«Уже в 2024 году, не говоря про 2025 год, учения НАТО на Балтике стали фактически круглогодичными, плавно перетекая одно в другое. Корабли даже не уходят домой, а просто остаются у берегов Эстонии, Латвии и Польши. Кстати, здесь землю видно — это Латвия. Тем не менее, мы сейчас никаких военных кораблей не видим, но на всех их радарах наш корабль отображается», — отметил корреспондент.

Россия на столь явные провокации ответила пока один раз. Во время попытки Эстонии задержать еще один танкер, мимо просто пролетел российский истребитель. Несколько раз.

Попытки задержания и угрозы прекратились в ту же секунду. И несколько месяцев катера эстонских ВМС далеко за акваторию собственных баз не выходили. Особенно после задержания Россией уже эстонского такнера. Для проверки документов. Французские власти же, очевидно, пока не поняли, что санкционная дубинка — это палка о двух концах.

