В Омске водитель автобуса зажал ребенка дверьми и протащил по асфальту
© РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru



В обстоятельства произошедшего разбираются правоохранительные органы.
В Омске пятилетний мальчик едва не погиб из-за невнимательности водителя автобуса. Мама с ребенком не успели зайти в салон — водитель закрыл двери. У мальчика застряла нога. Но шофер этого даже не заметил, и автобус протащил его несколько метров по дороге.
Позже мама с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребенок получил ушибы. В обстоятельствах происшествия теперь разбираются правоохранители.
