Волонтеры Москвы привезли более девяти тонн гуманитарной помощи в Мариуполь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

Они встретились с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, помогли в восстановлении частных домов, а также оказали адресную поддержку маломобильным пенсионерам.

Волонтеры Москвы доставили более девяти тонн гуманитарной помощи для жителей и социальных учреждений города Мариуполя в рамках осеннего сезона волонтерского проекта «Время добра». Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией они привезли продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей и канцелярские принадлежности к учебному году, гигиенические изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

«Помощь новым регионам — это история не только о гуманитарных грузах, которые регулярно собирают и доставляют волонтеры, но и о личном участии, взаимопомощи и солидарности. За все время в Донецкую Народную Республику из столицы отправили уже более 168 тонн необходимых вещей и продуктов. Каждая коробка с предметами первой необходимости соединяет жителей города и новых регионов невидимыми и крепкими нитями дружбы, поддержки и заботы», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Гуманитарную помощь для жителей Мариуполя собирали в штабах «Москва помогает». Часть вещей передавали в «Домики добра», которые были открыты на фестивальных площадках в рамках проекта «Лето в Москве». В общий состав груза также вошли товары для детей, которые доставил отдел по делам молодежи Московской (городской) епархии в рамках акции «Соберем ребенка в школу». В подготовке и доставке гуманитарной помощи принимали участие столичные вузы, в том числе Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Государственный университет по землеустройству, Московский авиационный институт, Московский государственный лингвистический университет, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Российский биотехнологический университет, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Институт международных экономических связей и другие учебные учреждения.

