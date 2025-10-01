«Между двух огней»: как Меган Маркл мешает принцу Гарри воссоединиться с семьей
Radar Online: в воссоединении с семьей принцу Гарри мешает Меган Маркл
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christopher Neundorf
Недавняя встреча герцога Сассекского с королем Карлом в Лондоне — первая за 19 месяцев — стала поводом для «тихих переговоров» с дворцом.
Принц Гарри оказался в непростой ситуации: он хочет примириться с королевской семьей, но при этом понимает, что это может вступить в противоречие с позицией своей супруги Меган Маркл. Как сообщает Radar Online, 41-летний герцог Сассекский признался друзьям, что считает невозможным одновременно сделать счастливой жену и наладить отношения с отцом и братом.
Недавняя встреча Гарри с королем Карлом в Лондоне — первая за 19 месяцев — стала поводом для «тихих переговоров» с дворцом. Чиновники надеются, что это шаг к публичному воссоединению отца и сына. Однако, по данным источников, Меган не участвует в процессе, и это вызывает недовольство при дворе.
Инсайдеры отмечают, что Гарри даже предложил предоставить дворцу доступ к своему расписанию, чтобы исключить разногласия по поводу обязанностей. Этот шаг последовал после инцидента в июле, когда его визит в Анголу затмил юбилей королевы Камиллы.
При этом Гарри, по словам близких, сожалеет о некоторых резких словах в интервью и в мемуарах «Запасной». Его извинения были приняты с пониманием. Но Меган, по утверждению источников, по-прежнему убеждена, что с ними обошлись несправедливо, и не готова идти на компромисс.
В кулуарах дворца усиливается давление на герцогиню. Чиновники опасаются, что ее дистанцирование создает впечатление скрытого влияния, и настаивают, чтобы она лично участвовала в переговорах. Кроме того, обсуждаются гарантии, что Маркл не выпустит собственные мемуары.
Пока Гарри играет роль семейного дипломата, Меган развивает бизнес As Ever: компания уже выпускает джемы, чай и вино, а также готовит второй сезон ее шоу «С любовью, Меган» для Netflix.
«Гарри говорит друзьям, что жизнь слишком коротка для бесконечных ссор. Но если Меган не вмешается, он так и останется в положении между двух огней, стараясь угодить всем и чувствуя, что подводит обе стороны», — отметил один из источников.
