Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Всего было атаковано четыре российских региона. Больше всего дронов перехвачено над Белгородской и Ростовской областями — восемь аппаратов. Над Саратовской были сбиты три беспилотника. И один БПЛА уничтожили в небе над Воронежской областью.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье.

