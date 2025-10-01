Техническая революция наяву: сможет ли ИИ заменить государственных чиновников

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Часть рабочих алгоритмов все еще не по зубам нейросети.

Проверять литературу на наличие пропаганды наркотиков начнут с помощью искусственного интеллекта. Роскомнадзор уже протестировал деятельность цифрового цензора. Главным преимуществом новой системы может стать ее способность вычислять даже хитроумно запрятанную запрещенную информацию.

Но несмотря на успехи, окончательное решение о ее использовании будут принимать редакторы издательств. При этом можно смело сказать, что мы стоим на пороге новой эры, в которой нейрочиновники будут брошены на борьбу с казалось бы бессмертной бюрократией. Но когда она наступит — выяснял корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Сейчас робот и стихи напишет, и картину нарисует и симфонию сочинит. А теперь замахнулся и на государственную службу. В Благовещенске, например, решили: зачем искать юриста, если можно «нанять» нейросеть? Не робота в мантии, конечно, а умную программу.

«Ну вот, как пример, интерфейс DeepSeek, задачи. У нас уже разработаны промты для отзывов в суд, для правового анализа. Вот я его открываю, копирую, вставляю. Смотрите, началась магия», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Игорь Радченко.

Магия? Скорее, высокие технологии. Игорь Радченко называет нейросеть «калькулятором». Только вместо цифр она складывает слова. Закинул обращение, а она сразу и анализ, и алгоритм действий и ответ выдала. Но ключевое слово — «выдала». Предложила. Окончательное решение, пока за человеком.

«Давайте отмотаем 30 лет назад. Вы используете калькулятор. Ну, как бы глупо это звучит. А нужно понимать, что мир развивается. В Саудовской Аравии детей в школе учат делать промты. А почему мы должны отставать?» — отметил Радченко.

Но тут возникает вопрос: а не превратится ли вся эта система в фабрику по производству идеальных, но абсолютно бездушных отписок? Или еще что похуже. Вспомним скандал: когда нейросеть Gemini так увлеклась «оптимизацией» исторической справедливости, что нарисовала афроамериканских нацистов и женщину — Папу Римского.

«Исследования показывают, что если генеративный искусственный интеллект не знает точного ответа, он может фантазировать. То есть мы не можем доверять ответам. Мы не можем быть уверены, что этот ответ на 100% соответствует фактическим обстоятельствам и контексту. Это, на мой взгляд, опасность», — считает программист Сергей Корогод.

А теперь представьте, что такая нейросеть возьмется «оптимизировать», скажем, российские госпрограммы. Десятки цифровых чиновников работают без выходных и генерируют тонны решений. Кто будет проверять их на «адекватность»? И главное — где гарантия, что их «фантазии» не станут основой реальной политики?

И дело не только в ошибках. А в самой сути. Государственная служба — это ведь не только документы. Это общение, переговоры, учет тысяч нюансов, которые не впишешь в задание для ИИ. Это эмпатия и понимание человеческих проблем. Алгоритму это пока что не по зубам.

«Обращаясь к нам, к юристам, люди ищут людей, люди ищут эмпатии, понимания, им важно выговориться. 70% нашей работы — это общение с людьми. А 30% — уже сама деятельность, сама работа. Поэтому я думаю, что при каком-то резком переходе на искусственный интеллект люди действительно будут находиться в таком турбулентном состоянии», — отметила юрист.

Итог? Искусственный интеллект на госслужбе — уже не фантастика, а реальный рабочий инструмент. Не просит зарплату, не уходит в отпуск. Вот только никто не застрахован от того, если он вдруг выдаст какую-нибудь «оптимизацию» типа «всем работать по 25 часов». А значит и заменять им людей все-таки еще рано.

