На страже национальных интересов: в РФ отмечают День сухопутных войск

Фото, видео: © РИА Новости/Ростислав Нетисов; 5-tv.ru

Пехота — это самый древний и мощный род войск во всех армиях мира, включая российскую.

1 октября в России отмечают День сухопутных войск, одного из самых древних и многочисленных видов Вооруженных сил страны. Сегодня они оснащены всеми видами наземного оружия: от мотострелкового и артиллерии до танков и ПВО.

Главная задача — отражать агрессию противника и защищать интересы своего государства. В современной России праздник отмечают с 2006 года. Однако его история началась несколько столетий назад. Все подробности — у корреспондент «Известий» Станислава Григорьева.

Даже в праздник у бойцов группировки «Запад» большая тренировка.

«Макет дома в натуральную величину, он нахожится на глубине, в траншее, потому что обычно здесь работают боевыми патронами», — рассказал корреспондент.

Это не спецназ, так сейчас учат воевать обычную пехоту. А это — стрельба танков. Машины на полигоне - только что с фронта.

«На каждом танке есть боевые отметины. Где-то их больше, где-то меньше, вот здесь, например, след от попадания осколка», — показал корреспондент.

Сухопутные войска приняли на себя основную тяжесть нынешних боевых действий. Причем воюют примерно в тех же местах, для которых в свое время были созданы. Царь Иван Грозный организовал первый Стрелецкий полк 475 лет назад — для борьбы с Великим Княжеством Литовским. За долгие годы сухопутчики обросли различными вооружениями. У них появились танки и артиллерия. А у командиров — забот иной раз побольше, чем у капитанов кораблей.

«Лучше противника, конечно, ночью, в тепловизор. Практически скрыться невозможно, когда почва остывает, посадка остывает, тепловые сигнатуры становятся более менее», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Крот».

На этом пункте управления поля боев можно разглядывать во всех подробностях. О том, чтобы наблюдать за солдатами с пригорка, как это делал царь, речи не идет. Кругом камеры и дроны.

И хотя где-то еще по старинке стреляют снарядами и пулями, сухопутные силы сейчас претерпевают самую настоящую технологическую революцию. В секретном КБ нам показали самый настоящий кошмар для ВСУ — летающий автомат Калашникова. Он порхает и стреляет почти без отдачи, в этом его отличие от всех прочих беспилотных систем.

«Было такое, что птица вообще гасла при стрельбе, но мы все все проблемы решили, секретов мы не можем раскрыть, к сожалению», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ланцет».

В арсенале сегодняшних стрельцов есть уже и наземные роботы. Вот, например, такой с пулеметом, который уже воюет под Луганском и Донецком. Есть системы, которые разносят укрытия по сигналу с пульта. Есть танки, которые вряд ли в ближайшее время вряд ли потеряют актуальность. Но все-таки, оружие само по себе не может успешно воевать, его применяют люди. А люди в армии сегодня особенные.

«Я на срочной службе служил механиком-водителем Т-72. Вот и продолжаю защищать Родину», — рассказал 52-летний военнослужащий ВС РФ Павел Перминов.

Павел пошел воевать добровольцем, подписал контракт. За два с половиной года повидал всякого. За его танком охотились украинские дроны. Сам он буднично рассказывает, как отбивал их налет с помощью автомата. Кажется, что стрелецкий дух в нем примерно того самого, 1550 года. Лет много, но задора не занимать.

