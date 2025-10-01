Отсчет до шатдауна пошел: Сенат США отклонил республиканский законопроект о финансировании

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

За проект проголосовали 55 из 60 необходимых сенаторов.

Американский Сенат отклонил законопроект Республиканской партии о финансировании на следующий год, в ближайшие часы правительство США может настигнуть шатдаун. Об этом сообщает Reuters.

Агентство передает, что за республиканский законопроект проголосовали 55 сенаторов. Для принятия законопроекта о временном финансировании правительства Штатов необходимо 60 голосов.

С 1 октября в Штатах начинается новый финансовый год, но бюджет на новый период до сих пор не был согласован. Если республиканцы и демократы не смогут договориться о выделении средств — произойдет так называемый шатдаун, и федеральные ведомства прекратят работу.

Президент США Дональд Трамп уже нашел, как использовать шатдаун с пользой. По его словам, период приостановки работы правительства может быть использован для избавления от некоторых «демократических вещей».

«Демократы хотят все закрыть. А когда ты что-то закрываешь, приходится проводить увольнения. Значит, нам пришлось бы уволить много людей, на которых это сильно повлияло бы. <…> Последнее, что мы хотим делать — это закрывать всё. Хотя, во время „шатдаунов“ можно избавиться от множества вещей, которые нам не нужны», — прокомментировал Трамп.

Что такое шатдаун?

Шатдаун — это блокировка финансирования американских госорганов в результате непринятия бюджета конгрессом. Он происходит, если до 1 октября Конгресс не успевает принять закон о бюджете, а президент — подписать его.

Госслужащим это грозит принудительными неоплачиваемыми отпусками.

Работать продолжат, но денег за это получать не будут, правоохранительные органы и некоторые другие «критические» службы. По закону, который был принят в 2019 году, госслужащим задним числом начисляется зарплата за все дни шатдауна.

Шатдауны обычно затрагивают не более 25% федеральных расходов, подлежащих обязательному ассигнованию Конгрессом.

