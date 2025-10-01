Прибавление: в России увеличат пособие по беременности и родам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как это связано с уровнем инфляции и средней зарплатой?

В 2026 году предельный размер выплат по беременности и родам достигнет почти 956 тыс. рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей составит около 83 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Известия» выяснили, как подобные изменения могут сказаться на рождаемости и демографической политике, а также какие дополнительные меры поддержки планируются для семей с детьми.

Механизм начисления

Как отметили в Минтруде, пособия по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет относятся к категории страховых выплат, размер которых зависит от величины заработной платы и суммы уплаченных страховых взносов. Таким образом, размер выплат определяется индивидуально для каждого получателя, учитывая его доход. Рост средней зарплаты в стране способствует увеличению объемов страховых пособий.

«Максимальные суммы данных страховых пособий рассчитываются от предельной величины базы для начисления страховых взносов. По мере роста средних заработных плат увеличиваются и максимальные суммы страховых выплат с тем, чтобы соразмерно компенсировать доход граждан, оказавшихся в ситуации временного перерыва в профессиональной деятельности в связи с рождением ребенка», — пояснили в министерстве.

В Минтруде уточнили, что максимальное пособие по беременности и родам для женщин, уходящих в отпуск в 2026 году, составит 955,8 тыс. рублей за 140 дней. Максимальная ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет в том же году достигнет 83 тыс. рублей.

Индексация и инфляция

Как сообщила «Известиям» Светлана Сазанова, кандидат экономических наук и доцент Государственного университета управления, в 2025 году цены на повседневные товары выросли примерно на 12–14%, тогда как инфляция по данным Росстата на 10 сентября составила 8,14%. Максимальное пособие по уходу за ребенком в 2024 году было 49 123,12 рубля, в 2025 году выросло до 68 995,48 рубля, что соответствует увеличению почти на 40,5%. В 2026 году ожидается рост до 83 тыс. рублей, то есть примерно на 20,3%.

Кроме пособий, в стране действуют и другие меры поддержки: семейная ипотека с льготными условиями, частичное погашение ипотеки многодетным, налоговые вычеты, транспортные льготы, бесплатные выставки и помощь в образовании.

За два года пособия увеличились на 40,45%, в среднем — на 20% ежегодно. Государство рассчитывает, что это будет способствовать увеличению рождаемости. Однако для многих семей главным условием остается наличие собственного жилья подходящей площади, подчеркнула Сазанова.

«Денежные меры стимулируют, как правило, увеличение рождаемости в семьях с низким уровнем образования и профессиональной квалификации, например в семьях трудовых мигрантов или новых граждан России, выходцев из стран Средней Азии», — добавила она.

Бюджетные расходы и последствия

Юлия Коваленко, доцент кафедры финансового контроля и замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, в беседе с «Известиями» отметила, что рост выплат увеличивает нагрузку на бюджет, но такие расходы считаются вложением в будущее. Хотя быстрых результатов в демографии ожидать не стоит, постепенное улучшение ситуации вполне возможно.

По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, рост выплат обусловлен не только инфляцией, но и ростом средней зарплаты. Размер пособий зависит от стажа и дохода за два года, предшествующих получению выплаты. Такая система, по мнению эксперта, положительно влияет на демографическую ситуацию.

Поддержка семей с детьми носит как комплексный, так и адресный характер, отметил он. Стимулирующие меры могут вводиться как на федеральном, так и на региональном уровне, особенно в отношении многодетных семей.

Проблемы и ограничения

Старший научный сотрудник ВШЭ Елена Чурилова заявила «Известиям», что даже после повышения пособий их размер останется ниже средней зарплаты, которая в 2025 году составляет около 100 тыс. рублей. С учетом инфляции разрыв в 2026 году станет еще более заметным. Тем не менее увеличение пособий считается важной социальной мерой, частично компенсирующей потерю дохода у женщин в период ухода за ребенком.

Рассматривать рост максимальных пособий как стимул к рождаемости не стоит, пояснила она. Эти выплаты покрывают лишь часть дохода, и даже с учетом повышения семья после рождения ребенка сталкивается со снижением общего дохода. Хотя сейчас есть возможность совмещать работу с выплатами, чаще всего они уходят на оплату ухода за ребенком.

По словам Чуриловой, в России реализуется широкий спектр пособий, нацеленных в первую очередь на снижение бедности среди семей с детьми. Одной из новых форм поддержки станет налоговый кешбэк, предназначенный для семей с двумя и более детьми. Его смогут получить родители, официально трудоустроенные и уплачивающие НДФЛ, при условии, что среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума по региону.

Эксперт считает, что основное преимущество кешбэка — возможность вернуть в конце года разницу между налогом по ставке 13% и пониженной ставкой 6%. Эти средства семьи смогут направить на любые нужды.

«Из минусов — этой мерой поддержки опять-таки смогут воспользоваться только семьи, подпадающие под критерии дохода, что создает ситуацию, когда часть семей не сможет получить возврат из-за небольшого превышения дохода. На мой взгляд, для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми можно было бы убрать полностью критерий дохода, т. к. если многодетные родители много, усиленно и успешно работают, чтобы содержать детей, то это не означает, что для них подобный кешбэк будет лишним, — отметила эксперт», — отметила Чурилова.