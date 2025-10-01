Второе дыхание: как «Ленфильм» будет возвращать статус одного из лидеров киноиндустрии

Фото, видео: Замир Усманов/ТАСС; 5-tv.ru

Студия, которая последние годы находится на грани закрытия и банкротства, переходит в собственность Петербурга.

У «Ленфильма» открылось второе дыхание. Одна из старейших киностудий страны, которая последние годы находится на грани закрытия и банкротства, переходит в собственность Петербурга. Для легендарной фабрики грез Северной столицы это настоящее спасение и шанс на возрождение. Как эту новость встретили артисты и режиссеры — узнала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Возвращение домой — так актеры и режиссеры «Ленфильма» отзываются о передаче петербургской киностудии городу.

«Это наш дом, а наш дом должен руководиться нашим местным управдомом. Вот и все. Режиссеры найдутся. А вот правильно руководить? Кто-то из великих генсеков говорил, что экономика должна быть экономной. Экономите, но только не на культуре и не на себе», — отметил советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант.

О том, что с киностудией нужно что-то делать, вытягивать из долговой ямы, говорили давно. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как идею передать «Ленфильм» в собственность Петербурга поддержал президент.

«Ленфильм» занимает четыре гектара на Петроградской стороне. В десяти корпусах — мастерские, съемочные павильоны, студии, гримерные, а еще уникальные экспонаты. Вот лишь несколько из них — все эти автомобили снимались в исторических картинах», — рассказала корреспондент.

Костюмов, столовых приборов, игрового оружия на «Ленфильме» 250 тысяч экземпляров! Но главное богатство, конечно, те самые любимые всем Союзом фильмы. «Полосатый рейс», «Собака на сене», «Свадьба в Малиновке» — за историю старейшей государственной компании России их выпущено больше полутора тысяч.

Поддержка начинающих режиссеров, выпуск качественных отечественных фильмов — для этой миссии «Ленфильм» подходит, как ни одна другая компания. Петербург планирует превратить ее во всероссийский центр создания патриотического и исторического кино, в том числе о героях специальной военной операции. В 1914-м студию создавали как военно-кинематографический отдел. Здесь снимали первые картины о борьбе с фашизмом. И именно ленфильмовские операторы писали кинолетопись подвига блокадного Ленинграда.

«Я на „Ленфильме“ родился как артист. Большая роль моя была в фильме „Премия“ Микаэлян. Поэтому я очень люблю эту киностудию, великую киностудию, где и Хейфиц работал, и Козинцев, и Авербах. Очень много хороших артистов!» — поделился народный артист России, актер театра и кино Александр Пашутин.

С развала Советского Союза у «Ленфильма» непростые времена. Собственное производство практически встало, помещения пришлось сдавать в аренду под музеи и кофейни. А права на фильмы передали коммерческой компании, которая получала львиную долю доходов с показов в кино и на телевидении, но почти не делилась с киностудией. Законность этого Следственный комитет проверяет до сих пор.

«Я думаю, что тенденция сейчас, что город берет. Назовем это покровительством, как Москва взяла студию Горького. Вот сейчас Санкт-Петербург — „Ленфильм“. Честно говоря, я очень надеюсь, что какое-то оживление должно быть», — отметил кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков.

«Ленфильм» неоднократно брал кредиты, гасить их помогал государственный бюджет. За последние несколько лет неоднократно менялось руководство. При активах в пять с половиной миллиардов рублей компания ушла в глубокий минус. 2024 год закончился с убытком в 162 миллиона.

Поэтому для Ленфильма передача под управление города — это, в первую очередь, спасение и шанс вернуть статус одного из лидеров киноиндустрии. Сколько времени займет сложная процедура смены собственника — пока не берутся сказать ни на студии, ни в Смольном. Но новая глава в жизни кинокомпании уже началась. Завтра здесь пройдет День военно-патриотического кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.