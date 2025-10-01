«Больше никакого мусора»: Трамп провел съезд генералов

Фото, видео: Reuters/Annabelle Gordon; 5-tv.ru

Президент США объявил о масштабном перевооружении армии.

Сбор всех американских генералов и военачальников для встречи с президентом Трампом и министром обороны Хегсеттом — для нас такие форматы крайне не привычны, ведь это больше напоминает мотивирующее выступление коуча перед своими послушниками.

«Другими словами, обращаясь к нашим врагам: F.A.F.O. (F*ck Around And Find Out). Если нужно, наши солдаты вам переведут», — заявил министр войны США.

Перевести дословно это фразу сложно, тем более что там использован мат. Точнее всего, наверное будет так: «Довыеживаешься и получишь». Только я напомню, что это слова американского министра. Что он еще успел наговорить, услышал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Вооруженные силы США, похоже, ждет большая чистка. Министр войны Пит Хегсет заявил о том, что армию покинут все, кто попал на службу не по своим профессиональным качествам, а по принципам инклюзивности — геи*, лесбиянки*, трансгендеры* и прочие бодипозитивные «бойцы».

«Больше никаких „месяцев идентичности“, офисов DEI, никаких мужиков в платьях. Больше никакого поклонения изменению климата. Больше никакого разделения, отвлечений или гендерных иллюзий. Больше никакого мусора. Как я уже говорил и повторю снова: с этим дерьмом покончено. Хотелось бы вам, чтобы ваш сын служил вместе с толстыми, неподготовленными или слабо обученными солдатами?» — задался вопросом Хегсет.

Как Украина стремится к границам 91-го года, так армия США теперь будет возвращаться к стандартам 90-го года. Хегсет назвал это «правилом 1990». Дело в том, что именно тогда в американской армии начали снижать требования к военнослужащим. Все последние годы менялись нормативы по физической и огневой подготовке — сначала, чтобы в армии могли служить женщины, а потом уже и люди с лишним весом.

«Любые проверенные временем физические стандарты, которые были изменены, когда ради допуска женщин были изменены стандарты на боевое оружие, должны быть возвращены к первоначальным. Другие стандарты были изменены ради достижения расовых квот, что также неприемлемо. С этим тоже нужно покончить. Войне все равно, мужчина вы или женщина. Врагу — тоже. Это все равно и весу вашего рюкзака, размеру артиллерийского снаряда или весу тела раненого на поле боя. Я хочу внести ясность в этот вопрос», — заявил Хегсет.

В общем, в армии США теперь отменяются политкорректность и бороды. Министр войны приказал всем побриться. Бывший ведуший Fox News Хегсет умеет выступать на публике. Трамп от его речи пришел в полный восторг. Президент США напомнил собравшимся генералам, что уже остановил семь войн и осталась восьмая (наша СВО), которая не началась бы, если бы не позор их — этих самых генералов в Афганистане.

«У нас было „ужасное шоу“ в Афганистане, который, я думаю, на самом деле является причиной, по которой, по-моему, президент РФ Владимир Путин пошел на Украину. Он увидел это ужасное шоу, устроенное экс-президентом США Джо Байденом и его командой некомпетентных людей. И это дало им путь. Я наблюдал за этим. Мне было так ужасно. Думаю, это был самый постыдный день в истории нашей страны. И теперь мы вернулись. Все. Мы больше этого не потерпим», — заявил Трамп.

И Хегсет, и Трамп заявили, что армию США ждет масштабное перевооружение. Новые ракеты, ПВО, дроны. В 2026 году на все это Трамп пообещал выделить колоссальные средства.

«Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в модернизацию наших ядерных сдерживающих возможностей как никогда раньше. Мы начали строительство того, что называем „Золотым Куполом“ противоракетной обороны. Он будет самым современным в мире. Вы видели, как он показывал хорошие результаты, пока в конце не возникли небольшие проблемы с нехваткой боеприпасов для обороны, но это уже решено. Скажу вам — то, что мы делаем, просто великолепно», — отметил Трамп.

Все это похоже на объявление о начале новой гонки вооружений. Ну, а с планами сконцентрироваться на внутренних проблемах США, похоже, покончено.

* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.