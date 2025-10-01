Оказался мошенником? Суд арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Вотчел; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под стражей экс-чиновник пробудет до 15 ноября.

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего вице-губернатора области Олега Чемезова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при выделении субсидий местной теплоснабжающей компании.

По этому делу уже арестованы уральские бизнесмены, у них дома и в офисах прошли обыски. Следствие полагает, что обвиняемые наживались на услугах в сфере ЖКХ. Тот же Чемезов тратил миллионы на покупку недвижимости за границей.

Прокуратура подала иск об обращении в доход государства компании "Облкоммунэнерго", которую фигуранты дела как раз использовали для хищения денег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX