«Воровал вместо спасения жизней»: экс-замглавы Кубани подозревают в хищениях

Фото, видео: 5-tv.ru

Суд арестовал Александра Власова.

В Краснодаре суд отправил под арест краевого вице-губернатора Александра Власова. Личность в регионе очень известная.

Он атаман местного казачьего войска и одновременно второй человек в регионе. А накануне объявил, что собирается на СВО, но следователи пришли раньше. Вот только причина их визита для настоящего казака — крайне позорная.

Возможно поэтому на Кубани сейчас все стараются не говорить лишнего. Информацию по крупицам собрал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Короткое видео из зала суда — за решеткой бывший вице-губернатор Краснодарского края, отправленный в СИЗО на два месяца. Намного длиннее история самого Александра Власова: как, будучи не очень заметным, но весьма амбициозным сельским чиновником он дорвался до кресла одного из самых влиятельных людей региона и примерил на себя титул атамана кубанского казачьего войска

«Как говорил Суворов, смотри на меня, делай как я. Если я буду отсиживаться здесь как чиновник в кабинете — ну какую пользу я принесу», — говорил когда-то Власов.

В этом же кабинете накануне прошли обыски. И вот сегодня — громкое задержание

Буквально за сутки до задержания он успел попрощаться со своими подчиненными, заявив, что ему, мол, тесно в рабочем кабинете, душа рвется в зону СВО к землякам. На самом деле же, судя по опубликованным кадрам, внезапный патриотический порыв был обусловлен лишь тем, что на пятки наступали следователи, нужно было срочно ретироваться. Не успел. Да и вряд ли на СВО его ждал теплый прием. Там знали о махинациях Власова и о том, как подразделения не досчитывались гуманитарной помощи, о которой ныне подследственный казак регулярно снимал видеоотчеты.

«Человек, называющий себя атаманом, воровал деньги из гуманитарки для наших краснодарских пацанов, которые нуждаются в системах РЭБ, в „птичках“, ну и в прочем всяком. Очень жаль, что человек воровал, когда можно было спасти много жизней», — заявил военнослужащий ВС РФ с позывным Пианист.

Местные власти, в традиционной для Кубани манере, выдали лишь скупую строчку с перечислением обвинений: злоупотребление полномочий и мошенничество в составе организованной преступной группы. И тут можно вспомнить рассказы самого бывшего вице-губернатора о том, как много он сделал для бойцов-земляков:

"Собирают и совместно с казаками Кубанского казачьего войска доставляют, я уже сказал, регулярно, еженедельно, будем говорить, и Кубанское казачье войско, вот хотелось бы отметить продуктивность этой работы, более 320 тонн уже доставили на территории Донецкой и Луганской народных республик".

Фильмов и репортажей о Власове-атамане в интернете полно, а вот о Власове-чиновнике — почти не найти, так как после очередного скандала всю информацию, какую только возможно, быстренько уделили. Дело в том, что его сына заподозрили в присвоении бюджетных средств.

По некоторым данным, Власов-младший долгие годы был фиктивно трудоустроен в почетный караул Кубанского казачьего общества, а параллельно якобы работал в краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС». Следователи полагали, что он просто получал деньги и ничего не делал. Но о ходе этого уголовного дела, по старой кубанской традиции, информации практически нет.

Сообщается, что квартиру Власова-младшего уже обыскали силовики. Похоже, замять все эти дела семье не удастся. И, если будет доказано, что деньги, выделенные из бюджета, были присвоены, придется расплатиться за это своей свободой.