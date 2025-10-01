«Ни того, ни другого»: Павел Дуров объяснил загадку про два стула

Фото: YouTube/ Tucker Carlson

Из двух зол нужно выбирать меньшее?

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил смысл загадки про два стула. Он порекомендовал не выбирать между плохими вариантами.

По словам бизнесмена, всегда нужно искать альтернативу.

«И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество», — ответил Дуров в интервью Лексу Фридману.

Весьма философский вопрос о двух стульях возник после интервью создателя Telegram американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время записи, которая проводилась в офисе Дурова, в кадр попали два декоративных стула — оба украсили, мягко говоря, неприличные предметы, на которые лучше не присаживаться.

Фридман решил поинтересоваться, приходилось ли Павлу в жизни делать похожий выбор.

Дуров в дополнение добавил, загадка про два стула часто встречается в российских тюрьмах и описывает ситуацию, в которой предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами. По его словам, в бизнесе порой приходится сталкиваться с такими выборами.

