Генсек ООН поддержал план Трампа по урегулированию конфликта в Газе
Фото: Reuters/Alexander Drago
Он высоко оценил роль арабских и мусульманских государств в процессе достижения мира в регионе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.
«ООН остается непоколебимой в своей приверженности поддержке всех усилий, которые способствуют миру, стабильности и более светлому будущему для народов Палестины, Израиля и всего региона», — написал Гутерриш на своей странице в социальной сети Х.
Гутерриш призвал как можно скорее приступить к выполнению условий плана. В процессе достижения мира и прекращения огня в регионе генсек ООН высоко оценил роль арабских и мусульманских государств.
«Крайне важно, чтобы все стороны взяли на себя обязательства по соглашению и его выполнению», — резюмировал Гутерриш.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп ответил на вопрос журналистов про ХАМАС. Президент США призвал группировку подписать документ, который способен завершить конфликт на Ближнем Востоке. Если в ответ на это Трамп получит отказ, это будет «очень плохой конец».
