Суд приговорил Таубер к 7,5 годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор»
Фото: EPA/DUMITRU DORU/ТАСС
Ее также лишили права заниматься государственной и общественной деятельностью.
Секретаря исполкома блока «Победа» Марину Таубер приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Ее обвиняют в финансировании партии «Шор», уточнили в Telegram-канале агентства «Sputnik Молдова».
Кроме того, суд запретил Таубер заниматься государственной и общественной деятельностью.
«Сегодняшний приговор — это не обо мне лично. Это приговор всей молдавской политике, где честность, открытость и работа для людей объявлены преступлением», — заявила секретарь исполкома.
Приговор был вынесен в рамках судебного разбирательства, подробности которого остаются в секрете. Адвокат Таубер Сергей Морару заявил, что решение суда будет оспорено в вышестоящей инстанции.
По словам юриста, весь мир должен узнать, что Таубер не имеет отношения к финансированию «Шор». Подобные действия были вне ее зоны ответственности. Кроме того, подсудимая не располагала необходимыми средствами. Следовательно, приговор незаконный.
«Таубер ежегодно подавала декларацию о доходах, там не было данных о таких расходах. Не знаю, сколько лет пройдет, пока суды признают правду. Мы опротестуем это решение, также опротестуем решение о ее аресте в Апелляционной палате», — приводит слова Морару РИА Новости.
Лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что приговор Таубер — это личная месть со стороны президента Молдавии Майи Санду.
«Этот приговор — личная месть Майи за силу, смелость, достоинство», — написал Шор в своем Telegram-канале.
По мнению Шора, Таубер является ярким политиком, который значительно улучшил качество жизни молдаван.
