Трамп загадал окончание конфликта на Украине и постучал по дереву

Президент США считает, что боевые действия должны были продлиться «неделю».

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине и постучал по дереву. Об этом сообщает Белый дом.

«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, (что выйдет. — Прим. ред.)», — заявил Трамп, выступая перед американскими генералами.

По словам американского лидера, конфликт является «самым худшим со времен Второй мировой войны». Трамп добавил, что США продают вооружение альянсу НАТО, который оплачивает его по «полной, справедливой цене» и передает Киеву, поэтому Вашингтон «не вовлечен» в боевые действия напрямую.

Ранее Трамп сообщил, что по соображениям предосторожности направил к берегам России две атомные подводные лодки.

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», — сказал он во время встречи с высшими военными США.

Трамп отметил, что США «на 25 лет опережают Россию и Китай» в сфере технологий строительства субмарин. Решение о переброске, по его словам, было принято после упоминания ядерного оружия.

