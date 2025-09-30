Может дойти до суда: как законно поставить кондиционер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперт рассказал, куда надо обращаться по этому вопросу.

Чтобы законно установить кондиционер на фасад многоквартирного дома, потребуется решение общего собрания собственников. Об этом заявил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Старченко в беседе с aif.ru.

«Для законного монтажа наружного блока на фасаде формально требуется решение общего собрания собственников, причем эту идею должны поддержать как минимум 2/3 от всех, имеющих право голоса», — сказала она.

По словам Старченко, если требование не будет соблюдено, то соседи или управляющая компания (УК) имеют право подать в суд и потребовать демонтировать кондиционер. При этом «на практике же начальным шагом является согласование монтажа с УК или ТСЖ», добавляет эксперт.

Сначала необходимо запросить в УК перечень технических условий, определяющих допустимое место для установки оборудования. Это важно с точки зрения сохранения архитектурного облика, безопасности и интересов соседей. Работы обязаны соответствовать стандартам безопасности, закрепленным в ГОСТах.

По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, в столице существует требование о том, чтобы конденсат от кондиционера не попадал на подоконник или откос вашего окна, а также на площадку перед входом в здание.

Если это требование не соблюдено, вы имеете полное право обратиться в управляющую организацию вашего дома, которая, в свою очередь, обяжет соседа привести состояние своего кондиционера в соответствие с требованиями закона.

Как отметил юрист Юрий Капштык, жители новостроек находятся в более выгодном положении. Те, кто живет в домах, имеющих историческую ценность, не могут иногда поставить оборудование на фасад, дабы не портить внешний вид здания.

Ранее 5-tv.ru писал, чем обработать стекла в машине, чтобы они не запотевали. Запотевание стекол в автомобиле может стать настоящей проблемой. Это ухудшает видимость, что создает опасность на дороге.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере MAX.