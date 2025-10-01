«Жуткая находка»: детей весом с кошку спасли из голодного ада

Фото: 5-tv.ru





Один из мальчиков едва находил силы, чтобы дышать.

В доме у супружеской пары в Огайо были обнаружены трое их детей в состоянии крайнего истощения. Один мальчик весил всего 30 фунтов — это около 13,6 килограмма. Об этом сообщает People.

Энджел Холланд и ее сожитель Аарон Сталлинг обвиняются в создании опасности для детей и жестоком обращении с ними.

По данным следствия, девятилетний мальчик был найден практически без сознания. Вместе с ним дома находились его брат и сестра в возрасте восьми и шести лет, которые также страдали от острого недостатка пищи. Полиция и службы экстренного реагирования были вызваны после того, как Сталлинг сообщил о критическом состоянии мальчика, который изо всех сил пытался дышать.

Дедушка детей Рональд Сандерс заявил, что увидел фотографию внука и назвал ее «самой ужасной, тревожной вещью, которую когда-либо видел». Он подчеркнул, что не может понять, как взрослые, являющиеся семьей, могли так обращаться с детьми.

После обнаружения детей все трое были госпитализированы. Прокурор округа Гамильтон охарактеризовал случившееся как «один из самых кошмарных примеров жестокого обращения с детьми за последние 25 лет». Холланд и Сталлинг содержатся под залогом в 600 тысяч долларов и ожидают начала судебного разбирательства.

