Лыжник Большунов внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец»*

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсмен публично поддержал специальную военную операцию.

Лыжника Александра Большунова внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно из данных на сайте ресурса.

Трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку проведения спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в аналогичный список попал актер Юрий Батурин после интервью, в котором открыто заявил о поддержке российской армии и рассказал о своей гуманитарной деятельности в Донбассе. По словам артиста, он дважды посещал регион и восхищается коллегами, регулярно выступающими там с концертами.

После публикации его обвинили в содействии российской армии и посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Батурин воспринял внесение в базу как своеобразный «знак качества», отметив, что оказался в одном списке с десятками российских политиков и деятелей культуры, разделяющих его взгляды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — экстремистский ресурс, запрещенный на территории России.