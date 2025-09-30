«Сила подавляется»: как утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури

Фото: 5-tv.ru

Самый лучший способ самоуспокоения в период магнитной бури — это отстройка. Такой совет дал психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru.

Метеозависимым людям в данный момент приходится нелегко, ведь на Землю пришла сильнейшая за три месяца магнитная буря.

Психолог объяснил, что означает отстройка. Она происходит, как правило, при метафорах и аллегориях себя и ситуации. Представьте, что Земля — огромный магнит, который все к себе притягивает. Когда Солнце начинает воздействовать на планету, то нарушается баланс между притяжением Земли и воздействием.

«Это вызывает усталость, раздражительность, головные боли, перемены настроения. Внутренняя энергетическая сила человека подавляется именно внешним фактором», — говорит эксперт.

Кичаев советует сосредоточиться на своем дыхании, пока оно не станет равномерным и глубоким. Представьте, что вы вдыхаете покой, гармонию, а выдыхаете негатив и проблемы. Кроме того, в этот период лучше больше двигаться. Начните с мелочей: выберите лестницу вместо лифта, пройдитесь пешком. В конце трудового дня выделите время, чтобы переключиться с быстрого ритма на расслабленный. На это потребуется от получаса до часа.

Самый эффективный способ расслабиться — пообщаться с позитивными людьми. Не говорите с теми, кто точно будет вас раздражать. Помимо этого, довольно действенной является «техника улыбки». Психолог объясняет: когда мы улыбаемся, то позитив укрепляется в мышечной памяти. Улыбка помогает зафиксировать это состояние в человеке. Если сложно, то улыбнитесь через силу. После этого, уверяет Кичаев, к вам постепенно вернется ощущение жизни и вера в лучшее.

