В Пентагоне призвали военное руководство США готовиться к войне

Главная задача — сохранить единство на фоне нарастающей нестабильности в мире.

США готовятся к возможной войне и делают ставку на максимальную боеготовность армии. Главная задача в Пентагоне — сохранить решимость и единство на фоне нарастающей нестабильности в мире. О необходимости такого подхода заявил председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн, выступая перед генералами и адмиралами.

По его словам, противники Вашингтона уже объединились, и теперь американские военные должны отвечать тем же.

«Мы должны быть готовы к войне», — подчеркнул он в своей вступительной речи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Вооруженные силы США разрабатывают план ударов по объектам наркоторговли в Венесуэле. При этом сам президент США Дональд Трамп пока не одобрил проведение этой операции. Также отмечается и то, что недавняя эскалация конфликта между США и Венесуэлой связана с тем, что Вашингтон считает меры президента Николаса Мадуро по пресечению поставок наркотиков из страны недостаточными.

