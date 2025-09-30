Трамп заявил о необходимости переговоров Путина и Зеленского

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

По словам американского лидера, встреча двух президентов — путь к урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп собирается организовать переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп заявил во время встречи с генералами и адмиралами ВС США.

«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским. Я собираюсь объединить их и сделать это», — сообщил он в ходе выступления.

Трамп подчеркнул, что личная встреча двух лидеров — единственный путь к урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что реализация плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа может повлиять на разрешение ситуации на Украине. Как заявил спецпосланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф, американский лидер стремится к миру во всем мире, и его усилия не ограничиваются только Ближним Востоком. Никаких деталей спецпосланник не раскрыл, отметив лишь, что оба конфликта требуют решения. Он добавил, что план урегулирования кризиса в Газе уже разработан, тогда как для Украины такого документа пока нет.

