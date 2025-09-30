Дочь бывшего главаря Цапков разнесла дом под Таганрогом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Компанию 25-летней девушке, по словам очевидцев, составлял сын местного прокурора.

В криминальные сводки попала дочь бывшего главаря банды Цапков, осужденного на пожизненное заключение.

25-летняя гонщица на своем премиальном Mercedes разнесла частный дом под Таганрогом. Суперкар на огромной скорости проломил кирпичную стену, в итоге две комнаты оказались разрушены полностью. Жертв и пострадавших удалось избежать, потому что в это время никого не было дома.

Самой гонщице грозит лишение прав за нетрезвую езду. Что интересно, по словам очевидцев, вместе с ней был сын местного прокурора.

Жертвами ОПГ «Цапки» в 2002 году стали 12 человек. Страшное убийство вскрыло деятельность ОПГ «Цапки», которые долгие годы держали в страхе жителей станицы Кущевская и бизнес. Все это время правоохранительные органы в регионе не обращали никакого внимания на то, как отбирались земли у фермеров, а несогласных калечили и убивали. В частности ОПГ приписывается не менее 19 убийств, где также жертвами были несовершеннолетние.

