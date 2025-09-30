Пытаются делить деньги: в ЕС не могут согласовать решение по российским активам

В ЕС не могут согласовать решение по российским активам

Фото, видео: 5-tv.ru

Ряд союзников опасается массового оттока инвесторов и кризиса.

Евросоюз пытается согласовать план по передаче Киеву российских активов. Единства в этом вопросе нет. Некоторые из союзников вообще боятся массового оттока инвесторов из еврозоны и последующего кризиса. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин — о том, подталкивает Брюссель к опасному ходу

Непонятно, что так сильно развеселило генсека Рютте и главу Еврокомиссии. Но самих себя они совершенно точно выставили на всеобщее посмешище. Под флагами ЕС и НАТО Еврокомиссия оформила план покушения на российские активы. Урсула фон дер Ляйен окрестила это «репарационным кредитом» для Киева. На деле все выглядит как новая мошенническая схема: Киев опять вгоняют в долги, европейский ВПК получает гарантированный «откат». А платежи хотят повесить на Россию.

«Перечисления будут не единовременными, а траншами на определенных условиях. Мы укрепим нашу оборонную промышленность, обеспечив использование части кредита для закупок в Европе и с участием европейских игроков. Украина должна будет вернуть кредит, если Россия выплатит репарации. Агрессор должен быть привлечен к ответственности», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом Европа легализует если не отъем, то сомнительное пользование чужих активов. И превращает войну в бизнес-модель — видимо, главную теперь европейскую ценность.

«Украина — наша первая линия обороны. Мы помогаем украинцам потому, что это касается наших ценностей, но также и нашей коллективной безопасности», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В Бельгии, где застряла львиная доля резервов Центробанка России, 200 миллиардов евро, бьют тревогу: сами себе роют яму, подрывая доверие. Сегодня русские, завтра — любой инвестор, может быть объявлен политически неудобным.

Во Франции при всем безумии Макрона тоже выступили против этого финансового разбойничества — правовые последствия и многомиллиардные судебные иски от Москвы неизбежны. И независимое новостное агентство «Euroactiv», изучив планы фон дер Ляйен, только крутит у виска, обвиняя главу Еврокомиссии в финансовой безграмотности и полнейшей некомпетентности.

«И пока только Германия с Брюсселем заодно. Фридрих Мерц вроде как не против таких кредитных спекуляций, но получит ли „схема“ более широкую поддержку — станет известно уже завтра на неформальном саммите лидеров в Копенгагене», — рассказал корреспондент.

Один из тех, кто уже заранее вбивает клин — премьер-министр Венгрии. Уровень его евроскептицизма на пределе, в его представлении нет больше никакой Украины, а значит, и помогать нечего.

«Украина не должна вести себя как суверенная страна, потому что ею не является. Она потеряла пятую часть своей территории, а остальное содержим мы. Если завтра Запад перестанет платить, Украина исчезнет», — уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

И ради чего вообще все эти схемы с российскими активами, если стратегическая линия по-прежнему определяется в Вашингтоне. За оружием все равно туда. Спецпосланник Трампа Кит Келлог, выступая на Варшавском форуме, на примере запроса Киева на Tomahawk еще раз подтвердил: последнее слово остается за Трампом.

«Так что, как вы знаете, окончательное решение он принимает как главнокомандующий. Никакого решения не было принято», — напомнил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

Новая тактика США — это уже не отправка помощи союзникам и Киеву, а совсем наоборот: начавшийся вывод американских военных из Европы, которая одной своей рукой пытается наскрести хоть какие-то деньги для увядающей поддержки Киева, другой, по данным британской The Times, продолжает платить России по миллиарду евро ежемесячно за нефть, уголь и газ. Среди крупнейших покупателей не только Словакия и Венгрия, но также Франция, Испания, Бельгия. И даже сама Великобритания, которая вовсе не брезгует — в обход через Индию.

