Ждут улучшения погоды: спасатели продолжают эвакуацию туристов с горы Фишт

Прислать вертолет на северный склон не позволяет плохая видимость.

Спасатели в Адыгее ждут улучшения погоды, чтобы продолжить эвакуацию туристов с северного склона горы Фишт. Пока видимость не позволяет направить туда вертолет.

Появились новые кадры, где видно, как спасатели на тросах спускаются к пострадавшему, чтобы оказать ему помощь. Трагедия произошла накануне: двое туристов сорвались со скалы. Один из них погиб. Другой получил серьезные травмы и сам не смог передвигаться. Его доставили в лагерь.

Всего в группе было зарегистрировано шесть человек. Сейчас спасателям необходимо забрать тело погибшего и доставить в Сочи всех эвакуированных участников тургруппы.

