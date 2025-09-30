Счетчик не останавливается: количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло

Количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло до 38 человек

Под стражу заключили еще одного фигуранта дела об отравлении некачественным алкоголем.

Продолжение шокирующей истории из Ленобласти, где суррогатным алкоголем отравились десятки человек. По последним данным, число жертв выросло до 38. Остановить этот смертельный счетчик не помогают даже новые аресты.

Сегодня под стражу заключили еще одного фигуранта дела. Это житель Петербурга, который приобрел суррогат на складе в поселке Трубников Бор, где накануне работали правоохранители. А затем всю опасную продукцию передал распространителям. Они торговали ею на территории двух районов области, именно там больше всего жертв.

Прокуратура Ленобласти сейчас проверяет еще пять складов, где хранился возможный суррогат. Всего по этому делу конфисковано уже более пяти тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленинградской области уже были задержаны восемь человек.

