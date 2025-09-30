«Будет очень плохой конец»: Трамп ответил на вопрос журналистов про ХАМАС

Трамп: если ХАМАС не подпишет соглашение, будет очень плохой конец

Американский лидер призвал группировку подписать документ, который может поставить точку в конфликте на Ближнем Востоке.

Если ХАМАС не подпишет соглашение, которое поставит точку в конфликте на Ближнем Востоке, то будет «очень плохой конец». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Все арабские страны готовы подписать, большинство стран готовы подписать. Израиль тоже готов подписать. Мы ждем только ХАМАС. Он должен сделать это или нет. Если нет, то это будет очень плохой конец», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что от ХАМАС требуется немедленное освобождение заложников и «хорошее поведение». Президент США считает, что организация заплатила большую цену за свои действия 7 октября 2023 года. По его словам, Штаты убили около 25 тысяч членов ХАМАС за все два года. Трамп надеется, что в скором времени на Ближнем Востоке наступит настоящий мир.

После встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Дональд Трамп представил свой план «Вечного мира» для региона. Американский лидер считает, что конфликт на Ближнем Востоке может быть завершен уже в ближайшие трое суток.

В плане Трампа числится 20 пунктов. Согласно ему, в регионе требуется прекратить огонь и освободить заложников в течение 72 часов. ХАМАС обязан сложить оружие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Вечный мир» Трампа на Ближнем Востоке назвали утопией. В нем не оказалось учтено ни одного из требований палестинской группировки. Более того, представители ХАМАС узнали о соглашении только после заявлений американского президента на пресс-конференции.

